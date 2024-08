Paralimpíadas 2024: Quem pode participar dos Jogos Paralímpicos? Conheça os critérios e categorias

Os jogos paralímpicos são o maior evento esportivo do mundo envolvendo pessoas com deficiência. A 17ª edição inicia na próxima quinta-feira (28), em Paris, na França e vai contar com 22 esportes, que serão disputados por mais de 4 mil atletas.

Quem pode participar das paralimpíadas são esportistas com deficiências motoras, amputados, cegos, paralisia cerebral e deficiência mental. Os atletas são categorizados pelo Movimento Paralímpico Internacional de acordo com o seu tipo de deficiência e as categorias são divididas em três grandes grupos:

PI (do inglês, physical impairment), referente a deficiência física;

VI (de visual impairment), para atletas com deficiência visual;

e II (de intellectual impairment), relacionado a deficiência intelectual.

Os atletas com deficiência auditiva não participam das Paralimpíadas por já terem uma competição mundial destinada a eles, as Surdolimpíadas. A última edição do evento foi realizada em 2021, no Brasil.

VEJA MAIS

As Paralímpiadas de Paris 2024 vão até o dia 8 de setembro, quando ocorrerá a cerimônia de encerramento no Stade de France. A delegação brasileira conta com 280 atletas competindo em 20 modalidades.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)