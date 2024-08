Pará é o estado do Norte com mais representantes nas Paralimpíadas de Paris; confira os nomes

O Brasil é uma grande potência no esporte paralímpico. A partir do dia 28 de agosto - até o dia 8 de setembro -, centenas de paratletas brasileiros vão representar o país nas Paralimpíadas de Paris, na França. A expectativa é que, nesta edição, a delegação mantenha o alto rendimento e ultrapasse a marca de 70 medalhas.

Entre os mais dentre os 279 paratletas que vão disputar as Paralimpíadas, oito são paraenses e têm chances reais de subir em pódios. O campeão olímpico em 2012 (Londres) Alan Fonteles e a medalhista de bronze no vôlei sentado Bruna Lima são dois dos nomes que vão representar o Pará na disputa.

Dentre todos os estados da região Norte, o Pará é o que mais levará representantes para Paris. Amazonas, Rondônia e Acre têm três. Amapá terá um e Roraima e Tocantins não classificaram esportistas.

O atletismo é a modalidade com mais paratletas paraenses, três. Nesta edição, a delegação brasileira terá o maior número de mulheres da história, com 116 atletas, assim como foi nos Jogos Olímpicos. Entre os paraenses, a presença feminina é maior, são cinco, enquanto os homens, três.

O OLiberal preparou um guia dos paraenses que vão disputar os Jogos Paralímpicos de Paris. Confira

Atletismo

Alan Fonteles

Campeão paralímpico dos 100 m rasos em Londres 2012, quando chocou o mundo e superou Oscar Pistorius, Alan Fonteles vai para a quinta disputa de Paraolimpíadas. Alan é amputado das duas pernas (abaixo do joelho) desde os 21 dias de vida, sua especialidade são as provas de velocidade, sendo dono do recorde mundial nos 100 m (T43): 10,57s e 200 m (T43): 20,66s.

Atualmente, Alan disputa na categoria T62 e pode correr os 200m e o revezamento 4x100. Além do ouro em Londres, o paraense acumula duas pratas nos 4x100 metros, em Pequim e Rio. Em Tóquio, o velocista não conseguiu medalhas.

Fernanda Yara

Ouro nos 400m e bronze no revezamento 4x100 do mundial de Para-Atletismo 2023, a velocista Fernanda Yara também é uma forte candidata a voltar com a medalha de Paris. A paraense é natural de Curionópolis, sudoeste do Pará, e disputa na categoria T47.

Fernanda nasceu com má-formação congênita no braco esquerdo, abaixo do cotovelo. Até 2008, ela competia no atletismo convencional e só depois migrou para o paradesporto. Além do mundial, a paratleta tem pódios nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago e foi ouro nos 400m do Mundial de Kobe 2024.

Jhulia Karol

Natural de Terra Santa, Jhulia Karol é uma forte candidata a medalhas. Na categoria T11, a paraense acumula inúmeros pódios, o mais bronze no revezamento 4x100 misto no Mundial de Paris em 2023.

Jhulia perdeu a visão devido a uma meningite que a acometeu quanto ela tinha nove anos. Aos 15 anos, a paraense entrou para o atletismo e nunca mais saiu. Na carreira, além do mundial, ela foi nos 400m nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, também foi bronze nos 100m rasos nas Paralimpíadas de Londres 2012 e tem outros títulos na coleção.

Natação

Lucilene Sousa

Medalha de prata em Tóquio, a paraense Lucilene Sousa vai em busca de mais um pódio para sua coleção. Aos 24 anos, a nadadora tem uma carreira consolidada na modalidade. Em 2023, no Mundial de Manchester, ela foi ouro no revezamento 4x100 medley. No Parapan-Americano de Santigo, ela também saiu com o bronze nos 100m rasos.

Lucilene nasceu com atrofia no nervo ótico, o que provocou a baixa visão. A nadadora paralímpica é irmã do também paratleta Josemarcio, o Parazinho. No início da vida esportiva, o irmão a incentivou a jogar goalball, mas, a partir de 2017, ela migrou para a natação.

Goalball

Ala da seleção brasileira de goalball, Josemarcio Sousa é campeão paralímpico da modalidade. Em Tóquio (2020), o paraense conquistou o ouro para o Brasil e chega entre os favoritos para subir ao pódio novamente. O esporte entrou na sua vida através do irmão mais velho, que praticava a modalidade. Aos poucos, o paratleta tomou gosto e seguiu na carreira profissional.

Além do ouro em Tóquio, Parazinho já conquistou o bronze nos Jogos Rio 2016, se tornou tricampeão no Parapan-Americano de Santiago e tem o bicampeonato mundial (Portugal 2022 e Malmo 2018).

Vôlei sentado

Bruna Lima

Bruna Lima foi bronze nos Jogos de Tóquio em 2021. A paraense de 34 anos vai disputar a segunda Paralimpíadas. Na seleção brasileira de vôlei sentado desde 2019, a paratleta conquistou ouro no Mundial da Bósnia 2022, além do pódio paralímpico no Japão.

Natural de Belém, a paratleta sofreu um acidente quando tinha 24 anos e teve a perna esquerda amputada abaixo do joelho. Após o período de recuperação e adaptação, a paraense decidiu experimentar o vôlei sentado e se apaixonou pelo esporte.

Judô

Thiego Marques também vai disputar o segundo Jogos Paralímpicos. Em Paris, o paraense de 25 anos vai em busca da primeira medalha em Paralimpíadas. Em Tóquio, o judoca caiu ainda na estreia, no entanto, na França, a expectativa é que o paratleta consiga um excelente resultado.

Thiego é albino e, por conta disso, possui baixa visão. Entrou no judô quando tinha 12 anos e desde então já conquistou inúmeras medalhas. Na última edição do Parapan-Americano, em Santiago, o paraense ficou com o ouro na categoria J2 até 60kg. Atualmente, o judoca é o quarto colocado do ranking mundial.

Larissa Oliveira

Aos 25 anos, Larissa Oliveira vai disputar a primeira Paralimpíadas. A paraense teve síndrome de Stevens-Johnson, o que afetou sua visão. Desde os 12 anos, ela treina judô.

Durante o ciclo paralímpico, Larissa conquistou medalhas em etapas do mundial, Grand Prix e foi bronze no Parapan-Americano de judô do Canadá em 2022, na categoria J1 até 57kg.