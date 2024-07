Olimpíadas 2024: qual estado do Norte levará mais atletas para os Jogos Olímpicos?

A cada edição das Olimpíadas, centenas de brasileiros são selecionados para integrarem o Time Brasil no evento esportivo mundial. Neste ano, após a baixa de um atleta, oficialmente 276 esportistas brasileiros competirão em busca do pódio dos Jogos Olímpicos, que ocorrerá em Paris, capital da França.

A região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) do Brasil, contudo, será representada nas Olimpíadas por apenas três atletas. Veja a seguir qual estado do Norte levará mais atletas para os Jogos Olímpicos.

Amazonas

Encerrando um jejum de 12 anos, o Amazonas volta finalmente a ter um atleta do maior estado territorial do Brasil na competição esportiva. Pedro Nunes, atleta do lançamento de dardo, treina na Vila Olímpica de Manaus e está atualmente classificado como o 18º no ranking mundial da modalidade. Em 8 de julho, Pedro recebeu a convocação oficial para as Olimpíadas de Paris 2024.

Pará

O estado do Pará, por sua vez, terá dois representantes nas Olimpíadas de Paris. O primeiro paraense confirmado para os Jogos Olímpicos foi o boxeador Michael Trindade, que conquistou a vaga durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago e conquistou a medalha de prata, na categoria até 51 kg. Natural de Belém, o atleta morou boa parte da vida em Marituba e atualmente vive em São Paulo por fazer parte da Seleção Brasileira de boxe.

A segunda paraense a representar o Pará nas Olimpíadas de Paris é a ginasta Andreza Lima. A atleta foi convocada para integrar a equipe brasileira de ginástica como a primeira reserva para o time que tem Flavia Saraiva, a campeã olímpica Rebeca Andrade e Jade Barbosa.

Andreza nasceu em Belém, mas atualmente mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde representa o Grêmio Náutico União (GNU) - equipe que revelou a campeã mundial Daiane dos Santos.

E os outros estados?

Neste ano, os estados do Acre, Tocantins, Amapá, Roraima e Rondônia não terão representantes nas Olimpíadas de Paris.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)