Quais são os brasileiros favoritos nas Olimpíadas? Confira 10 atletas para ficar de olho

Os Jogos Olímpicos de Paris estão quase aqui, e o Brasil está pronto para subir no pódio! Com uma delegação de 277 atletas, a maior parte composta por mulheres pela primeira vez na história, o país tem grandes chances de superar as conquistas de Tóquio 2021, onde levou 21 medalhas, incluindo 7 de ouro.

A revista americana Sports Illustrated fez um levantamento e aposta em 22 medalhas para o Brasil em Paris, uma a mais que na última edição. E para te ajudar a torcer pelos nossos atletas, listamos 10 promessas de ouro que podem subir no pódio pelo Brasil.

1. Rebeca Andrade (Ginástica)

Rebeca Andrade. (Reprodução/Instagram)

Rebeca Andrade brilhou na última Olimpíada em Tóquio e conquistou a primeira medalha olímpica feminina da ginástica artística brasileira, levando para casa a prata no individual geral e um ouro no salto. Com 25 anos, a brasileira vai brigar por seis medalhas em Paris 2024. O duelo esperado entre a brasileira e a estadunidense Simone Biles é um dos mais aguardados nas Olimpíadas.

2. Marcus D'Almeida (Tiro com arco)

Marcus D'Almeida. (Reprodução/Instagram)

O carioca Marcus Vinícius D'Almeida, eleito o melhor arqueiro do mundo em 2023, é uma das principais apostas de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Com 26 anos, o brasileiro lidera o ranking com folga em sua modalidade e tem ótimas chances de conquistar uma medalha em Paris. Ele vai competir no recurvo individual e nas duplas mistas ao lado da brasileira Ana Luiza Caetano.

3. Rayssa Leal (Skate)

Rayssa Leal. (Reprodução/Instagram)

Rayssa Leal, a "Fadinha", é a atleta mais jovem do Brasil em Paris 2024. Aos 16 anos, ela tem boas chances de conquistar mais uma medalha, após levar a prata em 2021. Rayssa é uma das melhores skatistas do mundo e a mais jovem medalhista olímpica brasileira.

4. Gabriel Medina (Surfe)

Gabriel Medina. (Reprodução/Instagram)

Gabriel Medina tenta apagar a derrota frustrante para Kanoa Igarashi em Tóquio. Em 2024, o tricampeão mundial de surfe é novamente o principal nome e, nas ondas de Teahupo'o, onde tem um histórico de seis finais e dois títulos, o surfista brasileiro é um dos favoritos.

5. Isaquias Queiroz (Canoagem)

Isaquias Queiroz. (Reprodução/Instagram)

Isaquias Queiroz, campeão olímpico da canoagem de velocidade, chega empolgado a Paris após dois ouros na Copa do Mundo. Dono de quatro medalhas olímpicas, o canoísta é um dos favoritos da delegação brasileira. Campeão em Tóquio 2020 no C1 1000m, ele busca mais uma vez subir ao pódio.

6. Ana Marcela Cunha (Natação)

Ana Marcela Cunha. (Satiro Sodré/CBDA)

Atual campeã olímpica e seis vezes eleita a maior nadadora de águas abertas do mundo, Ana Marcela Cunha, 31 anos, é a favorita na maratona aquática. Ela levou medalha de ouro em Tóquio e, após uma cirurgia no ombro em 2022, já retornou em grande nível. A nadadora busca manter sua vitória e se tornar a primeira bicampeã olímpica do Brasil na modalidade.

7. Alison dos Santos "Piu" (Atletismo)

Alison dos Santos. (Reprodução/Instagram)

Alison dos Santos, o "Piu", medalhista de bronze em Tóquio, chega forte na disputa por medalha nos 400m com barreira. Atual campeão mundial, ele é considerado um dos favoritos, junto com seus rivais Karsten Warholm e Rai Benjamin.

8. Bia Ferreira (Boxe)

Bia Ferreira vai encarar a irlandesa Kellie Anne Harrington na grande final (Wander Roberto/COB)

Bia Ferreira, medalhista de prata em Tóquio e atual campeã mundial na categoria peso leve, é uma das principais favoritas. Aos 31 anos, essa será sua segunda participação na competição, e ela busca mais uma medalha olímpica para o Brasil.

9. Thaísa Daher (Vôlei)

Thaísa Daher (Reprodução/Instagram)

Thaísa Daher, bicampeã olímpica, busca sua terceira medalha em Paris. Com 37 anos, foi campeã em Pequim 2008 e Londres 2012. A jogadora, que participa de sua quarta Olimpíada, é considerada uma das maiores centrais da história do voleibol mundial e está focada no tricampeonato para o Brasil.

10. Hugo Calderano (Tênis de mesa)

Hugo Calderano. (Reprodução/Instagram)

Aos 28 anos, Hugo Calderano já é considerado o melhor mesatenista das Américas de todos os tempos. Ele busca sua primeira medalha de ouro olímpica, título inédito para o Brasil. O brasileiro está entre os quatro melhores colocados para as Olimpíadas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)