Você sabe quais os menores países que disputam as Olimpíadas de 2024? Veja aqui!

A contagem regressiva para as Olimpíadas começou! Entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, a 33ª edição do evento esportivo contará com cerca de 206 países. Alguns se destacam não pela quantidade de atletas, mas por suas pequenas extensões territoriais.

Conheça os 12 menores países que estarão competindo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

1. Bahamas

As Bahamas, um arquipélago localizado no Caribe, tem uma área total de 13.949 km² e uma população de 400 mil habitantes. Desde sua primeira participação em 1952, os atletas das Bahamas têm competido em todas as edições dos Jogos Olímpicos.

VEJA MAIS

2. Granada

Granada, outro país caribenho, ocupa uma área de 344 km². Desde sua estreia nos Jogos Olímpicos em 1984, o país participa de todas as edições. O destaque do país é o atleta Kirani James, que conquistou ouro em Londres 2012 e prata no Rio 2016 na prova dos 400 metros rasos.

3. Ilhas Marshall

Com apenas 181,4 km² e 72 mil habitantes, as Ilhas Marshall, situadas no Pacífico Norte, entre o Havaí e a Austrália, participarão pela quinta vez das Olimpíadas. Sua primeira aparição foi em 2008.

4. Liechtenstein

Localizado no centro da Europa, entre a Áustria e a Suíça, Liechtenstein tem uma área de 160 km² e uma população de cerca de 40 mil habitantes. É um dos menores países da Europa e o menor de língua alemã. Participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1936.

5. Luxemburgo

Luxemburgo, com uma área de 2.586 km², também é um pequeno país europeu. Fazendo fronteira com França, Alemanha e Bélgica, Luxemburgo já participou de 28 edições dos Jogos Olímpicos e conquistou quatro medalhas.

6. Maldivas

Com cerca de 345 mil habitantes, Maldivas é o menor país asiático e o menos populoso entre os países muçulmanos. Com uma área de 298 km², suas ilhas no Oceano Índico competem nos Jogos Olímpicos pela 9ª vez.

7. Mônaco

Com uma área de apenas 2,02 km² e 38 mil habitantes, Mônaco é a "micronação" com a maior densidade populacional do mundo, com o maior número de habitantes por km². Já participou de mais de 20 edições dos Jogos Olímpicos.

8. Nauru

Uma minúscula ilha no Pacífico Sul, com apenas 21 km², Nauru é a menor república do mundo, com uma população de aproximadamente 9,5 mil habitantes. Esta ilha do Pacífico Sul está competindo em sua 8ª Olimpíada.

9. São Cristóvão e Névis

Com 269 km² e cerca de 56,5 mil habitantes, São Cristóvão e Névis é o menor Estado soberano das Américas. Participa dos Jogos Olímpicos desde 1996.

10. San Marino

San Marino, com 61 km² e cerca de 30 mil habitantes, é um enclave dentro da Itália e independente desde o século XII, sendo a república mais antiga do mundo. Desde 1936, o país participa das Olimpíadas.

11. Suriname

Suriname, o menor país da América do Sul, possui uma área de 163.821 km² e cerca de 500 mil habitantes. Desde sua primeira participação em 1960, atletas surinameses ganharam duas medalhas olímpicas.

12. Tuvalu

Tuvalu, com 30 km² e cerca de 11 mil habitantes, é a quarta menor nação do planeta. Participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 2008 e desde então tem sido presença constante.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)