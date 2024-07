Qual o mascote das Olimpíadas de 2024? Conheça a história das Phryges

Os Jogos Olímpicos de Paris estão em contagem regressiva e, ao invés de representar um animal, o mascote deste ano é um "chapéu da liberdade". Ao contrário dos mascotes de edições anteriores, como Vinícius, que representou o Rio de Janeiro em 2016, as Phryges trazem um conceito diferente.

Para as Olimpíadas de 2024, os organizadores optaram por um objeto: o barrete frígio, um gorro vermelho que se tornou símbolo da Revolução Francesa. Les Phryges, em francês, serão os mascotes da competição principal e das paralimpíadas.

O que são as Phryges?

As Phryges são inspiradas nos "barretes frígios", gorros vermelhos que se tornaram um símbolo da Revolução Francesa. Esses gorros foram adotados pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada da Bastilha em 1789. Este é o primeiro mascote da história a não representar um animal.

O chapéu frígio simboliza liberdade e igualdade, ideais da Revolução Francesa. (Reprodução/Designboom)

A escolha das Phryges como mascotes é um tributo à história da França. Ao representar um símbolo tão importante para a cultura francesa, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 buscam conectar a história do país com o espírito olímpico.

Design e significado das Phryges

As Phryges são representadas nas cores da bandeira francesa: azul, branco e vermelho. Em seus olhos, há bandeirinhas da França no lugar dos cílios. A escolha das cores e dos elementos visuais reforça a ligação do mascote com a história e a cultura francesa.

O mascote foi escolhido para promover a "diversidade, a inclusão e os valores olímpicos de amizade, respeito e excelência".

Os 'Phryges' são o "chapéu da liberdade" utilizados durante a Revolução Francesa. (Reprodução)

Julie Matikhine, gerente de marca de Paris 2024, define as Phryges como "uma mascote que encarna o espírito francês. Um ideal que carrega os valores do país, uma parte da história e um ponto de vista singular sobre o mundo". Ela ainda afirma que essa é a "primeira vez que a mascote não é um animal, e sim um ideal".

Os jogos estão previstos para ocorrer entre os dias 26 de julho e 11 de agosto de 2024, em Paris, na França. Já os jogos paralímpicos serão realizados entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)