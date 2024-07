Saiba onde foram as últimas Olimpíadas e em que ano cada uma aconteceu

Maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas reúnem países dos cinco continentes para competir em diversas modalidades. No dia 26 de julho de 2024, em Paris, na França, começará a 33ª edição dos Jogos Olímpicos. Esta será a terceira vez que a capital francesa sediará o evento. Com mais de um século de existência, a competição já passou por muitos países, incluindo o Brasil.

Confira onde foram as últimas edições das Olimpíadas e em que ano cada uma aconteceu:

1896 - I Jogos Olímpicos - Atenas, Grécia.

1900 - II Jogos Olímpicos - Paris, França.

1904 - III Jogos Olímpicos - Saint Louis, Estados Unidos da América.

1906 - Edição comemorativa - Atenas - Grécia.

1908 - IV Jogos Olímpicos - Londres, Reino Unido.

Pôsteres de divulgação das duas primeiras Olimpíadas, na Grécia e França. (Reprodução/Wikipédia)

1912 - V Jogos Olímpicos - Estocolmo, Suécia.

1916 - VI Jogos Olímpicos - Não houve em função da Primeira Guerra Mundial.

1920 - VII Jogos Olímpicos - Antuérpia, Bélgica.

1924 - VIII Jogos Olímpicos - Paris, França.

1928 - IX Jogos Olímpicos - Amsterdã, Países Baixos (Holanda).

1932 - X Jogos Olímpicos - Los Angeles, Estados Unidos da América.

1936 - XI Jogos Olímpicos - Berlim, Alemanha.

1940 - XII Jogos Olímpicos - Não houve em função da Segunda Guerra Mundial.

1944 - XIII Jogos Olímpicos - Não houve em função da Segunda Guerra Mundial.

1948 - XIV Jogos Olímpicos - Londres, Reino Unido.

Pôster de divulgação da segunda vez que Paris sediou os Jogos Olímpicos e, em seguida, Amsterdã. (Reprodução/Wikipédia)

1952 - XV Jogos Olímpicos - Helsinque, Finlândia.

1956 - XVI Jogos Olímpicos - Melbourne, Austrália.

1960 - XVII Jogos Olímpicos - Roma, Itália.

1964 - XVIII Jogos Olímpicos - Tóquio, Japão.

1968 - XIX Jogos Olímpicos - Cidade do México, México.

1972 - XX Jogos Olímpicos - Munique, República Federal da Alemanha.

1976 - XXI Jogos Olímpicos - Montreal, Canadá.

1980 - XXII Jogos Olímpicos - Moscou, União Soviética.

1984 - XXIII Jogos Olímpicos - Los Angeles, Estados Unidos da América.

1988 - XXIV Jogos Olímpicos - Seul, Coreia do Sul.

Em 1968 foi a primeira vez que os Jogos foram sediados na América Latina, na Cidade do México. (Foto: Reprodução)

1992 - XXV Jogos Olímpicos - Barcelona, Espanha.

1996 - XXVI Jogos Olímpicos - Atlanta, Estados Unidos da América.

2000 - XXVII Jogos Olímpicos - Sydney, Austrália.

2004 - XXVIII Jogos Olímpicos - Atenas, Grécia.

2008 - XXIX Jogos Olímpicos - Pequim, China.

2012 - XXX Jogos Olímpicos - Londres, Reino Unido.

2016 - XXXI Jogos Olímpicos - Rio de Janeiro, Brasil.

2020 - XXXII Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão). Esta edição foi realizada no ano de 2021 por conta da pandemia da Covid-19

O estádio do Maracanã realizou uma das maiores cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos, em 2016. (Foto: Reprodução/Wikipédia)

