The Weeknd no Brasil: começa pré-venda de ingressos; veja como comprar

Começou nesta segunda-feira (22), a pré-venda dos ingressos para o show do cantor canadense The Weeknd no Brasil. Dono dos sucessos Blinding Lights", "After Hours" e "I Was Never There", o cantor se apresentará no dia 7 de setembro, no estádio do MorumBIS, na zona sul de São Paulo.

Os fãs do artista devem comprar os ingressos unicamente no site oficial Ticketmaster. A pré-venda estará disponível mediante um cadastro no site, através de um código especial que garante o direito da compra.

O último show de The Weeknd no Brasil foi realizado em outubro de 2023, quando o cantor fez duas apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a sua turnê “After Hours”.

Ingressos exclusivos

Na próxima terça-feira (23), clientes do banco Santander, nas modalidades Private e Santander Select, terão a oportunidade de comprar ingressos exclusivos para o show. Já os demais clientes poderão adquirir bilhetes somente na quarta-feira (24). As vendas começam às 10h no site e às 12h na bilheteria física, localizada no Shopping Ibirapuera.

Os ingressos para o show de The Weeknd variam de R$ 245,00 a R$ 800,00.