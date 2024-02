Anitta e The Weeknd podem lançar colaboração inédita

Na última quinta-feira (15), o produtor musical norte-americano Mike Dean, que já trabalhou com The Weeknd em algumas músicas, deu indícios de que ele possui uma gravação com a carioca Anitta. Prestes a lançar mais um álbum, a parceria pode indicar que a colaboração venha no novo álbum da cantora, que deve chegar ainda este ano.

VEJA MAIS:

Em um vídeo publicado no YouTube, Mike Dean mostrou algumas pastas de seu computador, e foi identificado um arquivo sob o título de “ANITTA ABEL MASTER”, indicando que estaria produzindo uma parceria entre Anitta e The Weeknd.

Com a repercussão, Mike Dean privou o conteúdo. O produtor e o canadense já trabalharam juntos na trilha sonora da série The Idol (2023), da HBO Max, que conta com hits como ‘Popular’, com Madonna e Playboi Carti, e ‘One Of The Girls’, com Jennie, do BLACKPINK, e Lily Rose Depp.