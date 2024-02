Mila Costa relembra clássicos do brega na primeira edição do ‘Baile da Sereia’

No próximo domingo (18), o palco do Arpleuticos Beer, em Ananindeua, receberá a primeira edição do "Baile da Sereia", realizado pela cantora Mila Costa. Apaixonada pela cultura nortista, a cantora amazônica quer exaltar suas raízes e recordar os clássicos do brega que marcaram gerações, como “Ao pôr do sol", de Teddy Max, e “Não vou te deixar” da banda Tecnoshow.

Mila se apresenta acompanhada dos músicos Welliton Barreto, Elder Queiróz e Rick Sandres, às 20 horas, em duas horas de show. As músicas do Pará fazem parte do repertório da cantora há algum tempo e remetem a memórias importantes da sua vida. Mila percebeu que o brega paraense causava uma sensação positiva no seu público e logo o ritmo ganhou ainda mais espaço nas apresentações da artista.

"O brega me fazia recordar momentos felizes da minha vida como uma mulher paraense e comecei a prestar atenção em como as pessoas reagiam a esses bregas durante o show. Como musicoterapeuta comecei a analisar e perceber que o brega no geral faz parte do ISO [identidade sonoro musical l] de praticamente todo paraense. Em grande parte, nos causa um sentimento bom de felicidade e pertencimento. O brega é cultura da Amazônia e eu, como uma paraense raiz, decidi então fazer o 'Baile da sereia' com vários clássicos", conta.

Mila adianta que o momento será de pura nostalgia e um misto de outros sentimentos bons ao público que comparecer no espaço localizado em Ananindeua. Segundo ela, o "Baile da Sereia" foi pensado para ser bastante dançante e alegre. Além do brega, o show também contará com carimbó. "É nosso ritmo nortista que é patrimônio cultural imaterial brasileiro, carregado de ancestralidade para trazer energia e fechar o baile com chave de ouro”, diz.

O "Baile da Sereia" conta com a participação do cantor amapaense Diego Di Paula e também é uma maneira de valorizar os elementos que integram a cultura do Estado. Conforme a cantora paraense, exaltar e entender toda a riqueza cultural do Pará é um dos seus objetivos como artista.

Trajetória

Desde os três anos, a música já fazia parte dos dias da artista. Ainda na infância, ela sonhava em ser cantora e adorava cantar no seu dia a dia. Mila é a primeira cantora profissional da família e decidiu seguir na carreira, dando início aos estudos aos 16 anos, fazendo aula de técnica vocal para canto popular.

"Posteriormente me formei em Música pela Universidade Federal do Pará, em Letras pela ESMAC, em canto lírico pela EMUFPA, participando de vários concertos solos pela cidade e cantora do coro lírico profissional do teatro da Paz. Também sou especialista em musicoterapia. Hoje sou cantora lírica e popular, compositora, musicoterapeuta e professora de canto", explica.

Serviço:

- Show “Baile da Sereia”

- Local: Arpleuticos Beer, em Ananindeua, Tv. We Nove -B (Cidade Nova I)

- Horário: 20 horas

- Para mais informações: Instagram do Arpleuticos Beer (arpleuticos_oficial)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)