Comediante João The Rocha faz tributo aos Mamonas Assassinas e comenta quadro sobre o BBB 24

Desde o começo do BBB 24 algo que tem chamado a atenção dos telespectadores paraenses é o quadro “Tacacat”, comandado pelo comediante João The Rocha, um dos principais humoristas da região. A sketch, que é transmitida nos intervalos das programações da TV Liberal, é um quadro no qual João faz comentários, em tom de comédia, sobre os principais acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil.

Com essa nova oportunidade, João The Rocha atinge um público cada vez maior, ao falar sobre o reality com as gírias regionais e seu jeito único de fazer humor, incorporando um personagem que é um mototaxista. “Acho que a galera se identifica muito pelo fato de eu realmente trazer a linguagem das ruas, da periferia, para falar sobre os acontecimentos do Big Brother”, explica.

“No meu perfil é muito assim também, eu falo sobre tudo que está acontecendo no Brasil, para falar das coisas do meu jeito. Dessa forma mais caricata que o pessoal daqui gosta muito. Mas não só o pessoal daqui, porque o público de fora cada vez mais tem aceitado e entendido a nossa cultura e humor”, acrescenta o comediante.

Nesta sexta-feira (16), no Studio Pub, o comediante com a sua banda Mangas Assassinas vai apresentar o show em Tributo aos Mamonas Assassinas. De acordo com João, a paixão pela banda vem desde cedo, influenciado pelas fitas e CDs de seu pai, que era ligado a música e tinha até uma aparelhagem, em Marapanim. “Ele tinha um DVD dos Mamonas que eu sempre assistia e via na TV. Inclusive, eu achava que eles estavam vivos durante a minha infância. Eu cresci, fui fazendo a minha carreira, até que antes de eu fazer stand-up, me falaram bastante que eu parecia com o Dinho. Então, como eu já fazia imitações, eu decidi imitar a voz dele em alguma música. Decidi lançar um cover e a galera curtiu muito o resultado”, comenta.

“De vez em quando a gente faz uns shows pelo Carnaval. Já tô com a banda faz um tempo e esse ano estamos buscando focar um pouco mais na carreira banda porque a galera gosta muito”, explica sobre o projeto musical.

Desde criança o artista escutava bandas de comédia, como os Mamonas Assassinas, Hermes e Renato, Pedra Letícia e Massacration. Toda essa mistura da música com o senso de humor foi algo que influenciou a própria carreira de João como comediante. “A galera me assiste fazendo stand-up e pensa que eu quero só isso, mas eu quero que conheçam cada vez mais esses meus outros lados, em especial a música", acrescenta.

Para 2024, João The Rocha planeja grandes projetos, principalmente na carreira musical e também na área de atuação. “Eu tô querendo produzir mais músicas autorais. Eu fiz um rap do RexPa com o Murilo Couto, que já está estourando no YouTube. E eu quero ir para essa vertente do rap, correr mais com a banda e fazer muitas coisas musicais. Até o meu próximo especial de comédia vai ser um show musical. Tenho nove anos de carreira, mas eu creio que a cada ano vou me renovando. Esse ano estou com muita coisa nova e grande para o público”, conclui.