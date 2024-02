BBB 24: Enquete do UOL aponta eliminação do paraense Marcus Vinicius

O paraense Marcus Vinicius é apontado como o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 24 pela enquete do UOL. Marcus está no paredão ao lado de Davi e Isabelle, dois participantes considerados favoritos.

O resultado parcial da enquete aponta que no oitavo Paredão do BBB 24, Marcus está com 80,19% para ser eliminado pelo público.

Davi, por sua vez, é o segundo mais votado, com 14,27% dos votos. Isabelle é a última com 5,53% dos votos.