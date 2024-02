BBB 24: Marcus Vinicius diz que Michel se 'vendeu por pulseira no VIP'

Na noite desta segunda-feira (12), o clima esquentou na casa do Big Brother Brasil 24 com o "Sincerinho de Carnaval". Os ânimos ficaram à flor da pele quando cada participante teve a oportunidade de colocar um colega na mira, sem direito de resposta, durante sessenta segundos. No centro das atenções estava Marcus, atualmente emparedado, que escolheu direcionar suas palavras diretamente para Michel, o Anjo da semana.

VEJA MAIS

"Michel, eu nunca votei em você. Priorizei algo que vai além dos jogos aqui dentro: nossa representatividade como os únicos caras gays nesta casa. Eu sei que isso transcende o jogo, sei que você não tem motivos para votar em mim", iniciou Marcus, expressando suas convicções de forma contundente.

"Você utilizou motivos superficiais para justificar seu voto em mim, baseando-se em influências externas. Você está forçando situações com uma necessidade desesperada de se destacar no jogo porque, no fundo, você sabe que você, Michel, e sua turma são como samambaias - desculpem, samambaias, é que elas estão aqui na casa apenas ocupando espaço, sem contribuir efetivamente para o jogo", prosseguiu Marcus, expondo suas percepções sem rodeios.

"Vocês e sua turma são, infelizmente, apenas coadjuvantes neste jogo. Vocês não são os protagonistas do Big Brother Brasil. Peço desculpas ao Brasil por talvez presumir que sei de alguma coisa, mas aqui dentro tudo se baseia em suposições. Eu posso ser eliminado amanhã, mas partirei daqui sabendo que fui o protagonista da minha própria jornada. Portanto, antes de se venderem por uma pulseira VIP e algumas guloseimas do quarto do Líder, arrumem motivos legítimos", concluiu Marcus, encerrando seu discurso com uma nota de autoridade.

Com esse embate inesperado, a dinâmica do jogo se intensifica, deixando os espectadores ansiosos para ver como as peças se movimentarão a seguir na casa mais observada do país.