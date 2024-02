BBB 24: No 'Sincerinho de Carnaval', Davi diz que Michel é um 'péssimo jogador'

Nesta segunda-feira de carnaval, (12) teve muito fogo do parquinho no Big Brother Brasil 24! Durante a dinâmica especial do "Sincerinho de Carnaval", os emparedados, o Líder e o Anjo da semana apontaram um alvo e tiveram um minuto para defender sua escolha.

Davi escolheu Michel na dinâmica e declarou que acha o brother um "péssimo jogador": "Acho que você tem que começar a tomar conta da sua vida. Acho que você olha demais para o meu jogo aqui dentro da casa. Você é um cara que não toma conta do seu jogo, tem uma trave no seu olho".

"Você é muito juiz aqui dentro da casa, gosta de apontar os defeitos dos outros e não enxerga os seus defeitos. Isso faz de você um péssimo jogador aqui dentro", afirmou o brother.

Além disso, o baiano afirma que o professor de Geografia não protegeu Isabelle com o colar do anjo, e relembrou do Paredão passado, onde Michel criticou o motorista de aplicativo não ter ajudado a dançarina.