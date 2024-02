BBB 24: Matteus critica atitude de brothers com Davi e cita 'erro gravíssimo'

Enquanto Alane, Beatriz, Deniziane e Matteus conversavam na academia do Big Brother Brasil 24, avaliavam a indicação de Davi ao Paredão e as atitudes de alguns confinados com o baiano. Deniziane afirma que o grupo do Quarto Gnomo quer eliminar o motorista de aplicativo.

"Eles querem colocar duas pessoas fortes. Segundo eles, eu, alguém e o Davi, para o Davi sair", afirma a mineira.

"Só que assim, gente, se o Davi voltar, ele está forte lá fora", especula Beatriz, iniciando a conversa. Matteus concorda com ela, acrescentando: "Eu, sinceramente, acho que ele está forte lá".

No decorrer da conversa, Matteus avalia a pressão que Davi tem enfrentado dentro da casa: "O pessoal apedrejou demais o guri. Por mais que ele é explosivo, fala algumas bobagens às vezes. Mas o pessoal pressionou demais e isolou ele. Isso é um erro gravíssimo".

Alane concorda com a avaliação de Matteus, afirmando: "Aqui dentro, lá fora, em qualquer lugar. Só se ele fizesse uma coisa muito grave, diretamente pessoal".

Beatriz recorda uma situação recente em que propôs uma votação para dar ovos da Xepa para Davi, ressaltando a recusa do grupo em ajudá-lo. "Até o ovo não estavam querendo dar para o menino", lamenta Beatriz.

Matteus não poupa críticas à reação dos demais participantes à proposta: "Isso me deu nojo. Isso me enojou também", concorda Alane. "Ele até falou que deu a mais o dinheiro", completa a bailarina.