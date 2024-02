BBB 24: Isabelle chora ao falar sobre conversa com Wanessa Camargo

Isabelle se emocionou e chorou ao conversar com Beatriz e Marcus Vinicius no Big Brother Brasil 24. No Quarto Gnomo, a manauara relatou que está cansada de ter que dar explicações sobre sua amizade com Davi e que pessoas chegam o tempo todo para julgá-la por isso.

Durante a conversa, Isabelle citou Wanessa Camargo, que ameaçou votar na sister caso ela desse o anjo para Davi.

“Ai, se você ganhar Anjo e dar Anjo para Davi, em resumo, você vira opção. Aí você fica como? Cara, porque é uma das pessoas que eu posso dar o Anjo, sim", disse a sister.

Isabelle revelou que estava muito incomodada com as pressões e olhares de pessoas julgando-a por manter Davi por perto.

"Uma das coisas que tem me incomodado muito é que, nas poucas conversas que eu tenho com ele, quando é em público, as pessoas começam a olhar. Você fica com a cabeça a mil, a gente fica mal, porque já te olham assim", conta Isabelle.

"Ontem, na prova, estava assim. O pouco que eu olhava para o lado, já tinha gente me olhando", comentou a sister. Mesmo diante desses julgamentos, a amazonense afirmou que não se afastará de Davi e continuará sua amiga.

“É como se aqui dentro a gente vivesse junto, mas a gente é desconhecido. Eu, obviamente, vou ajudá-lo por ter carinho por ele e por ele ser um ser humano... Aí isso vira opção de voto", conta Isabelle. "Ao mesmo tempo, eu não quero deixar, não vou excluir ninguém", completa.

Marcus se solidarizou com o choro de Isabelle e tentou tranquilizá-la. "Posso te falar uma coisa? Quem tira é o Brasil", disse o comissário de voo, que ainda referenciou participantes como Babu e Juliette, que foram várias vezes ao Paredão, nas edições de 2020 e 2021, respectivamente, e mesmo assim chegaram no top 4 do reality.

"Eu tenho contato com muitas pessoas que falam sobre isso, mas não quer dizer que eu compactuo com o pensamento", salientou o paraense.

"Eu não quero ter que ficar me justificando", reforçou Isabelle, enquanto derramava lágrimas.