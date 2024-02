BBB 24: Rodriguinho volta a dizer que quer ir embora: "Não aguento mais"

Durante uma conversa com Geovanna Pitel, no BBB 24, Rodriguinho voltou a manifestar a vontade de sair do programa. Ele chegou a afirmar para a alagoana que vai pedir para Lucas, o líder da semana, indicá-lo ao paredão, para ser eliminado do reality.

"Vou falar pra você, já deu minha hora aqui!", disse o ex-Travessos. Geovana não gostou da conversa e rebateu. "De novo essa história?".

"O Buda vai me ajudar", continuou Rodriguinho, insinuando que pediria a Lucas uma indicação direta ao paredão.

"Diga para ele: 'Buda, você é um líder de m*rda' Num instante você tá [indicado]. 'Sua história não vale nada, você é fraco'", disse Pitel em tom de brincadeira. "Não, não sou um cara da ofensa, você sabe disso. Vou chegar e pedir", disse o pagodeiro.

"Você sabe que é feio, né? É feio. Parece que você está entregando os pontos. Você quer entregar os pontos?", perguntou Pitel, tentando convencer Rodriguinho a desistir da ideia. "Eu quero ir embora. Não aguento mais", declarou o brother.