BBB 24: Alane ameaça 'barraco' caso vá ao Paredão: 'Qual o problema de vocês comigo?'

Na manhã desta sexta-feira (9), Alane conversava com Lucas Henrique e Beatriz na cozinha da Xepa sobre o próximo Paredão do BBB24. Os três foram os últimos a deixarem a Prova do Líder, vencida por Lucas. O professor, inclusive, já havia afirmado que, por ele, "nenhuma das duas irá para o Paredão".

Apesar da promessa do líder da semana, a paraense não descartou a possibilidade de estar na berlinda. "Se eu for para esse Paredão de novo...", disse, deixando a frase no ar.

Beatriz, então, deu uma sugestão. "Faz um barraco", disse a vendedora, incentivando Alane a se manifestar caso seja indicada ao Paredão pela quarta vez.

Alane não só aprovou a ideia como também detalhou o que faria. "Era isso que eu ia falar, eu ia reunir todo mundo na sala e falar: 'E aí, vocês não estão vendo que tem gente que não foi? Vocês estão de palhaçada com a minha cara? Qual o problema de vocês comigo?'".

A sister, que já foi três vezes para o Paredão, se sente injustiçada por ser constantemente indicada. "Se você for é sacanagem. Tem gente que nem foi", opinou Beatriz.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)