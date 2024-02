BBB 24: Com Alane no Paredão, paraenses se manifestam nas redes sociais; confira

A paraense Alane Dias está novamente no paredão do Big Brother Brasil nesta semana. Esta é a terceira vez que a integrante do time pipoca está emparedada, agora, ao lado da amiga Beatriz, a manauara Isabelle e Juninho. Para garantir mais uma semana da bailarina na casa, vários artistas, influenciadores e torcedores do Remo e Paysandu declararam apoio à Rainha das Rainhas de 2018 e se uniram nas redes sociais.

Nesta terça-feira (6), os DJ's das aparelhagens Carabao, Crocodilo, Rubi, Príncipe Negro e Super Pop se uniram ao perfil da paraense e pediram votos para Alane continuar na casa mais vigiada do Brasil. Em um vídeo publicado na rede social, eles agradeceram Alane por levar a cultura do Estado para o BBB e deixaram claro que a bailarina representa os paraenses.

Além dos DJ's, a cantora Fafá de Belém também apoiou a permanência da atriz no BBB e exaltou a beleza da bailarina. "Alô, amigos de todo o Brasil. Ainda é tempo de pedir a todos vocês que mantenham a Alane Dias, uma mulher paraense, linda, forte. Ela representa a Amazônia e nós precisamos ser olhados. Eu conto que ela vai ficar no BBB. Vote certo e segure a Alane ali!", pediu a artista.

No Twitter, o nome da bailarina foi parar nos assuntos mais comentados, com muitos tweets da torcida unindo votos para mantê-la na casa. Já no Instagram, torcedores do Remo e Paysandu, a cantora Júlia Passos e as influenciadoras Eduarda Santana, Ludimille Macêdo, Hygo Palheta e Iry Carollyne também mostraram fazer parte do Time Alane.

"A Alane Dias representa a nossa cultura e essa luta por termos mais espaço para mostrar para o Brasil inteiro valorizar e respeitar o Norte. Nessa votação manteremos o fora, Juninho", escreveu Ludimille.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)