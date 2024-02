BBB 24: Rodriguinho acredita que Juninho será eliminado nesta terça-feira

Rodriguinho acredita que Juninho será eliminado no Paredão desta terça-feira (06) no BBB 24. Em conversa com Fernanda no Quarto Gnomo, o cantor opinou sobre a sétima eliminação do BBB 24.

Rodriguinho afirma que Juninho está muito convicto sobre o resultado da berlinda. "Não dá pra falar nada", falou. "Mas isso num ponto é legal, sabia? A pessoa acredita tanto em si", a sister opina. "É o que eu falei, se ele voltar a gente não sabe nada desse jogo", Rodriguinho dispara em resposta.

Os dois comentam que o terceiro Paredão que Juninho enfrenta no BBB 24. Rodriguinho relembra que na berlinda em que Thalyta foi eliminada, os brothers acreditavam que Juninho deixaria o programa, após a briga entre os dois.