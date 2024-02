BBB 24: Alane diz que quer ir para mais um paredão 'só pra ter certeza'

Na noite de terça-feira (6), Juninho foi o sétimo eliminado do BBB 24 com 60,35% dos votos, em um paredão que também teve Alane, Beatriz e Isabelle na berlinda. O discurso de Tadeu Schmidt, no entanto, foi o que mais chamou atenção. O apresentador fez questão de frisar que ninguém havia quebrado as regras do jogo, em referência às acusações de assédio que Alane fez contra Juninho nos últimos dias, após o brother dizer que "pegaria ela" fora do confinamento.

A fala do apresentador gerou reflexões em Alane, que foi a segunda mais votada no Paredão. A sister se questionou se o público a via como errada. "Amiga, se o público não tirou, não, porque são divergências de opinião. Tem gente que vai concordar com você e tem gente que não", avaliou Deniziane em conversa com a paraense.

No entanto, a dúvida sobre a percepção do público levou Alane a considerar enfrentar mais um Paredão. "Eu já queria ir semana que vem de novo. Só pra ter certeza, juro", afirmou a bailarina. "Para de loucura, Alane. Fuja do Paredão", aconselhou Beatriz.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)