BBB 24: Vocalista do Sepultura reage à comparação entre ele e Alane no Sincerão

Na última segunda-feira (5), o "Sincerão" do BBB 24 rendeu várias brigas na casa e alguns memes nas redes sociais. Um dos momentos que marcou a dinâmica foi quando Juninho comparou a voz de Alane ao do vocalista do Sepultura quando ela se irrita.

“Ela parece uma cantora de heavy metal da banda Sepultura quando fica nervosa. Ela grita de uma forma que me assustou ontem”, disse Juninho durante a dinâmica ao vivo.

A comparação do brother repercutiu aqui fora e chegou até Derrick Green, vocalista da banda internacional. No Instagram, um usuário chamado Luan Campos Leal compartilhou um vídeo que mostra o momento em que o Juninho fala sobre a emparedada e marcou tanto o perfil do artista, quanto o da banda. E o músico repostou o vídeo.

Foto: Instagram / @derrickgreenofficial

Foto: Instagram / @derrickgreenofficial



O vocalista compartilhou os memes com a situação (Instagram/ @derrickgreenofficial)

Derrick também compartilhou os stories de outros usuários que o marcaram para ver a postagem, assim como um reels com o trecho.