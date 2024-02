BBB 24: Confira a retrospectiva dos paraenses Alane e Marcus Vinicius em um mês de programa

Na última quinta-feira (8), o BBB 24 completou um mês em exibição na programação da TV Globo. Este ano, dois paraenses representam o Estado na casa mais vigiada do Brasil e seguem na disputa pelo prêmio milionário do reality show. Após quatro semanas em confinamento, a atriz Alane Dias e o comissário de voo Marcus Vinicius seguem no programa protagonizando vários momentos marcantes.

Confira a trajetória de Alane:

Desde que entrou no BBB, Alane foi parar no paredão três vezes e chamou atenção pela porcentagem em um dos que ela conseguiu escapar. Entre cinco emparedados, a paraense foi a mais votada para ficar na casa, com 40,58% dos votos.

Até o momento, a bailarina não conseguiu a liderança ou a imunidade nas principais provas do programa, mas protagonizou vários momentos individuais e ao lado dos adversários, que chamaram atenção dos telespectadores.

Uma característica marcante da Rainha das Rainhas 2018 é a representatividade pelo seu Estado. Em vários dias na casa, Alane já cantou várias músicas do Pará, falou sobre a cultura, culinária e contou sobre o concurso de carnaval que venceu há seis anos.

Na última semana, Alane e Fernanda tiveram uma discussão que começou na academia da casa. Após ouvir comentários da carioca sobre seu corpo, a paraense reagiu e os brothers tentaram intervir na situação. Neste dia, as duas deram início a uma discussão que repercutiu na web e dividiu opiniões.

Confira a trajetória de Marcus Vinicius:

Em um mês de confinamento, o comissário de voo também não conseguiu a liderança ou o anjo, mas acabou sendo indicado ao monstro por Lucas Henrique e Luigi, que eram os anjos da semana.

Nas redes sociais, Marcus ficou conhecido por fazer previsões certeiras na dinâmica. Ele inclusive acertou a data e o período do dia que o bigfone ia tocar dentro da casa pela primeira vez nesta edição.

Um outro momento que marcou a participação do representante de Belém foi a discussão entre ele e Vinícius após o sincerão. Na dinâmica que acontece no gramado, os dois se desentenderam e Marcus disse que o integrante do camarote era mentiroso.

No BBB, Marcus também relembrou a antiga profissão de antes do confinamento. Na festa patrocinada pela Latam, a temática era aviação e todos os brothers estavam a caráter e o paraense ficou bastante empolgado ao revisitar o trabalho como comissário de voo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)