BBB 24: o que rolou na madrugada desta sexta (09/02)? Prova do Líder, reclamações e climão

A Prova do Líder de Resistência no BBB 24 já dura mais de 12 horas e eliminou a maioria dos brothers e sisters da disputa. A prova, que começou na noite de quinta-feira (8), segue até a edição ao vivo desta sexta-feira (9). Caso ninguém desista até lá, haverá rodadas de mata-mata para definir o vencedor.

Enquanto a prova rolava, os brothers que já foram eliminados tiveram tempo para conversar e analisar o jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Os incomodados que se mudem

Alguns participantes se incomodaram com atitudes de outros durante a disputa. Leidy Elin criticou Beatriz por se preocupar em fazer VT. "A Bia fazendo o VT dela. Nem na prova ela para", disse.

Enquanto isso, Davi foi alvo de reclamações por cantarolar e mexer em algumas caixas da prova. Ele cantou o "Canto Alegretense", da cidade natal de Matteus e alguns brothers reclamaram, como Lucas Henrique: "Aí ele recebe nove votos e acha de boa".

Mais reclamações e farpas

Fernanda, que saiu da prova cedo, reclamou para Pitel e Michel que alguns participantes estavam se ajudando. "Estava me dando uma raiva ver que eles estavam jogando em grupo", disse a sister, que também sofreu um atrito que teve com Alane na prova.

"O perfume tinha um entre mim e ela, e outro do lado do Buda [Lucas Henrique]. Falei: Vou disputar esse. Fomos nós duas na mesma caixa, ela falou: tem outro lá. O de lá é do Buda, não ia conseguir. Aí eu puxei dela, ela deu uma cambaleada e [falou]: 'Que isso, Fernanda, não precisa disso'", narra.

Davi de orelha quente

Davi também foi assunto entre os brothers que já deixaram a disputa. Yasmin disse para MC Bin Laden e Giovanna que não gostaria que ele vencesse a prova. "Está todo mundo se ajudando, está legal a vibe", comentou o músico. "O único que não está ajudando é Davi", disparou Bin Laden. "Além de não estar ajudando, ele está atrapalhando", concordou Rodriguinho.

Bin analisou que pode estar sendo positivo para o motorista de aplicativo o afastamento dele em relação a boa parte da casa. Mas Yasmin considerou: "Ninguém destrata ele, ninguém maltrata ele, muito pelo contrário".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)