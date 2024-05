Lucas Buda, do BBB 24, está de affair com cantora; saiba quem é

Lucas Henrique, o Buda, ex-BBB 24, está de novo amor. A nova pretendente do capoeirista é a funkeira Nina Capelly, de 27 anos. A informação foi revelada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira nesta sexta-feira (03/05).

Nina é paulistana e prima de MC Binn, que também participou do BBB 24. A cantora acumula mais de 115 mil seguidores no Instagram. Segundo a jornalista, a cantora e Buda estão juntos há duas semanas e se conheceram por meio da assessoria de Nina.

O casal tem se encontrado a cada ida de Buda à São Paulo. Fontes de Fábia Oliveira revelaram que Nina e Lucas estão se beijando em público, sem pretensão de esconder o romance. A assessoria da cantora, porém, negou os fatos. À Quem, afirmou que não há informações sobre o namoro.

Nina publicou um vídeo na última semana no qual aparece no carro cantando uma música gospel com Lucas. O casal parece estar aparentemente sozinhos no veículo. “Ele merece toda glória", escreveu a artista na legenda da publicação. Lucas chegou responder à cantora: “Gratidão, Nina!”.