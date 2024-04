Lucas Buda aciona advogados para recuperação de bens pessoais após sair do BBB 24

Lucas Henrique “Buda”, ex-participante do Big Brother Brasil 24, eliminado na última terça-feira (09/04), está incomunicável desde a saída do programa devido ao processo de divórcio litigioso de Camila Moura. O capoeirista acionou advogados para lidar com a separação, que aconteceu enquanto ele ainda estava confinado.

De acordo com a defesa de Lucas, eles tentaram uma solução amigável, mas tiveram sucesso. “Toda e qualquer atitude espetaculosa publicada nas mídias não partiram dos nossos assessorados", comunicou em nota ao UOL.

Buda continuava sem o celular até a madrugada desta sexta-feira (12/04), segundo os advogados. Além do aparelho móvel, o ex-BBB ficou sem acesso a aplicativos de banco, e-mails e redes sociais, e sem documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais.

“Desde a sua eliminação no BBB, Lucas está sem acesso a seu telefone pessoal (e todos os desdobramentos da falta dele, como acesso aos aplicativos de banco, e-mails e redes sociais), documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais - praticamente incomunicável”, completa a nota.

Na tarde desta sexta-feira, a equipe da professora de Camila emitiu uma nota oficial declarando que os bens do capoeirista foram entregues a ele por uma funcionária da Rede Globo. Ainda em nota, a defesa afirmou que “Lucas não se opôs quando tomou ciência da dita sugestão, reiterando mais uma vez o seu comprometimento com a solução amigável e pacífica”.

“Em virtude de seu tratamento psicológico, Camila não poderia mais ficar na cidade do Rio de Janeiro. Lucas, quando informado, desejou melhoras à ex-cônjuge e combinou a entrega dos pertences através da Sra. Jessica”, diz o comunicado da advogada de Camila Moura, Adélia Soares.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)