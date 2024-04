Lucas Buda fala sobre o fim do casamento: "A casa mexe muito com nossos sentimentos"

Após a eliminação no 19º Paredão do BBB 24, o participante Lucas Buda participou de uma entrevista no Bate-Papo BBB. Na ocasião, ele comentou sobre o divórcio de seu casamento com Camila Moura, uma informação que foi repassada ao ex-BBB assim que saiu do reality.

Na entrevista, conduzida por Thais Fersoza e Ed Gama, ele foi questionado se gostaria de falar sobre o assunto do seu relacionamento. Vale lembrar que ao entrar no BBB, Lucas Henrique era casado, mas teve a relação rompida por parte da esposa, que viu a aproximação dele com Pitel como uma traição.

"Na casa, as coisas são muito diferentes. A casa mexe muito com nossos sentimentos, emoções. A gente sente muita falta de coisas que são importantes no dia a dia. Acho que a gente pode conversar, trocar uma ideia, resolver”, falou Lucas sobre como ele analisa os fatos que levaram ao fim do casamento.

Ainda sobre o fim do casamento, Lucas afirmou que pretende conversar pessoalmente com a ex-esposa para esclarecer tudo.

“Não sei como as coisas estão, respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar e trocar ideia, para se resolver da melhor forma para mim e para ela”, concluiu.

Durante o bate-papo, foram mostradas cenas da aproximação de Lucas com Pitel durante sua participação no BBB. O capoeirista também fez um breve comentário sobre o assunto: "Sempre tentei manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente."