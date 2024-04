Camila Moura, ex de Lucas Buda, recupera perfil do Instagram hackeado

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, conseguiu recuperar o seu perfil no Instagram, que havia sido hackeado, nesta terça-feira (9). A professora, que já somava mais de 3,1 milhões de seguidores, perdeu o acesso à conta durante a tarde. Os invasores virtuais fizeram vários posts suspeitos nos Stories. Já no feed, foi feita uma publicação com uma falsa nota de esclarecimento. Todos foram apagados.

No início da noite de hoje Camila postou um story dizendo que havia recuperado o seu perfil na plataforma, porém ainda estava sem Whatsapp. Ela também fez questão de agradecer à advogada Adélia Soares, que a auxiliou no processo de resgate da conta.

"Oi pessoal boa noite, queria dizer para vocês que foi realmente hackeada. Queria agradecer a minha equipe que foi rápida para c... A doutora Adélia que respondeu prontamente a ajudar combater essa invasão que fizeram no Instagram. Perdi o meu Whatsapp. Então, se alguém receber mensagem pedindo dinheiro no Whatsapp não sou eu", disse Camila

A advogada de Camila, Adélia Soares, informou que os bandidos conseguiram invadir o Instagram e Whatsapp de Camila por meio de uma mudança de titularidade da linha telefônica.