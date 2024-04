Ex-mulher de Lucas Henrique manda recado para Pitel sobre ‘solterice’ de Buda; assista

Camila Moura, a ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, participou do quadro “Chega Mais”, do Fofocalizando, na tarde desta quarta-feira (3), e reagiu ao momento que Pitel, eliminada na noite da última terça-feira (2) do programa, descobriu que Buda não está mais casado. “Eu não acredito que nós mulheres devemos brigar ou nos digladiar por homens”, disparou a professora.

VEJA MAIS

No vídeo exibido para Camila, Pitel aparece no Bate-Papo BBB, comandado por Thaís Ferzosa e Ed Gama, que ocorre sempre no fim do programa quando há eliminação. Após mostrarem alguns momentos da baiana com Buda no reality, inclusiva, a declaração que provocou o término do casamento do capoeirista, Ed Gama questionou Pitel sobre o relacionamento dos dois.

“A gente era muito amigo. Acho que nessa gracinha dele de ‘baiana, você me bagunçou’, ele ficou pilhada porque a Camila não apareceu. Aí, acho que desandou um pouquinho. Mas era só amizade”, garantiu ela.

Em seguida, os apresentadores contaram que Camila se declarou “solteira”. A reação de Pitel foi um misto de surpresa e confirmação. “Ih… Eu imaginei, de verdade, quando ela apareceu. Mas… Espero que eles fiquem bem”, acrescentou.

Ao ver o conteúdo, Camila se posicionou, afirmando que a resposta de Pitel foi respeitosa e que não cabe a ela respeito a ex-mulher de Buda. “Por isso, sempre deixei claro que o meu relacionamento é com ele ou era com ele, e não, com ela. Os combinados com o parceiro dela foram mantidos”, enfatizou Moura, que estava em uma mesa rodeado dos apresentadores do Fofocalizando.