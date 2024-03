Saiba a verdade sobre o flagra de Camila Moura, ex de Buda do BBB 24, no motel com outro homem

Uma série de fotos de Camila Moura, a ex- mulher de Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24, sendo "flagrada" saindo do motel ao lado de um homem misterioso viralizaram na internet na última quinta-feira (28). Apesar dos cliques terem despertado curiosidade nos internautas, tudo não passava de uma "publi", que Camila foi contratada para fazer divulgando um aplicativo que funciona como guia de motéis. Confira:

VEJA MAIS

Antes da verdade ser revelada, Moura, que já confirmou que vai pedir separação de Lucas e terminar o casamento de 15 anos, usou as redes sociais para reclamar da falta de privacidade e disparou que não conseguia mais circular pelas ruas.

"Não tem um dia de paz, né? Todo dia uma bomba. Será que é pedir muito um dia sem caos?", disparou nos Stories ao compartilhar um post que mostrava o suposto "flagrante".

Quando anunciou que iria se divorcia de Buda, depois do capoeirista flertar com Pitel em uma das festas do reality show, Camila começou a ganhar milhões de seguidores e vem faturando no meio digital. A família do participante chegou a entrar na Justiça para que Moura divida com ele todo o futuramente que está conseguindo arrecadar com as publis e parcerias, já que o ex-casal casou com divisão de bens.