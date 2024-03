Ex-mulher de Buda do BBB24, Camila Moura aparece de visual novo e web não perdoa: 'Igual a Pitel'

Camila Moura, ex-mulher de Lucas "Buda" do BBB24 teve uma noite ruim e decidiu mudar o visual. Depois de se tornar influenciadora digital, a professora compartilhou com seus seguidores a mudança: "Aquela finalização de respeito nos meus cachinhos dourados!", legendou ela ao mostrar o resultado.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) BBB 24: Quais participantes tem mais ‘estalecas’? Entenda a dinâmica ]]

Diante do novo visual de Camila, os internautas não perdoaram. "Ficou parecida com a Pitel", "É o cabelo da Pitel", "Os cachinhos da Pitel foram a inspiração?"... Foram vários comentários na postagem da ex de Lucas Buda, justamente comparando a professora com a participante do "BBB 24". Foi depois do "clima" que surgiu com Pitel que Camila resolveu terminar o casamento e declarar torcida a Davi, rival de Lucas no jogo.