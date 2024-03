Davi questiona Giovanna no BBB 24: 'Eles fazem o jogo virar em volta da gente'

Davi e Beatriz conversaram no banheiro do BBB 24 enquanto se preparavam para a Prova do Anjo deste sábado, 23. Os brothers questionam se o Anjo da semana será apenas autoimune, pois Giovanna escolheu apenas dois participantes na dinâmica 'Na Mira do Líder'.

No papo, o baiano questiona o argumento da Líder ao colocar ele e Alane na mira e afirma ter sido um "argumento besta". Ao escolher Davi como alvo, Giovanna justificou: "Acho que ele é o cabeça do grupo".

"Não achei nada com nada. Só tá igual papagaio, repetindo o que o outro fala e não tem base", Beatriz concorda com o brother. Davi ainda menciona que, no Raio-X de hoje, reafirmou que cada um de seus aliados tem a própria opinião no jogo.