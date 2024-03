Tadeu Schmidt chama atenção de Alane e Beatriz ao vivo, antes de show de Ivete Sangalo no BBB 24

Durante o programa ao vivo nesta sexta-feira (22), o apresentador do Big Brother Brasil 24, Tadeu Schmidt, chamou a atenção das sisters por jeito impulsivo: “Temos uma atração na festa. Temos um show... Então, Alane e, principalmente Dona Bia. Já levaram um puxão de orelha, e o que fizeram não foi legal, não pode pular em cima da atração, então comportem-se”.

“Se tem uma pessoa que leva o público à loucura, é essa pessoa que está no palco. Então, comportem-se”, finaliza o apresentador. Beatriz e Alane pediram desculpa ao vivo.

"Quero pedir desculpas para a Sato e para todo o Brasil. Foi muita emoção, mas a gente tá se policiando”, disse Beatriz. “Quero pedir desculpas também. Lá fora eu não faria isso, mas estou me policiando também”, garantiu Alane.

VEJA MAIS

'Veveta' no comando da festa

Ivete Sangalo foi quem agitou a festa. A cantora baiana já se apresentou seis vezes no reality e na edição do BBB 23, chegou a conhecer a casa, aliás, até para debaixo do edredom ela foi.

Com muito brilho e cor, os participantes foram a caráter curtir a rainha baiana.

Porém, Ivete já chegou quebrando o protocolo. Ao descer do cenário que tinha um avião, ela esticou os braços e abraçou todos os participantes. Logo em seguida, ela deu um abraço individual em cada pessoa. "Me abraça", disse Ivete para Leidy.

"Macetando", foi a primeira música cantada pela artista. Seguida de "Cria da Ivete" e "Tempo de alegria".

Ivete Sangalo estava vestida com um look azul brilhoso de condutora de aeronave, com botas.

A cantora se jogou nos primeiros momentos da festa e não resistiu, foi dançar com os brothers. Alane chegou até a cantar no microfone de Ivete.