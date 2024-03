Sabrina Sato se pronuncia após ser derrubada por Beatriz no BBB 24

Sabrina Sato precisou se pronunciar após fazer uma visita aos brothers do BBB 24. Nesta quinta-feira (21), ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, tudo porque a apresentadora foi recebida com tanta euforia pela Beatriz e Alane que acabou derrubada no chão pelas sister.

Como a primeira a abraçar Sabrina foi Beatriz, os internautas até chegaram a pedir a expulsão da sister. Ela levou uma punição gravíssima do Big Boss e Alane uma grave.

A ex-BBB não se incomodou com a empolgação de Bia e tão pouco com a queda dentro da casa. Sabrina respondeu uma publicação do jornalista Chico Barney no Twitter, e deixou claro estar bem.

“Meu Deus, foi por muito pouco. Que esteja tudo bem com nossa querida Sabrina Sato”, escreveu o jornalista. “Ahaha eu tô ótima e amei receber todo carinho”, respondeu a apresentadora. Sabrina ainda passou a seguir Beatriz no Instagram.