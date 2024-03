Após derrubarem Sabrina Sato no BBB 24, Alane e Beatriz pedem desculpas por ocorrido em Raio-X

As participantes do BBB 24, Alane e Beatriz, usaram o Raio-X na manhã desta quinta-feira (21) para se desculpar com Sabrina Sato após tê-la derrubado durante sua visita ao programa. No mesmo dia, as duas receberam punições máximas - de 500 estalecas - por descumprirem a regra de não ter contato físico com os convidados.

Beatriz começou a relembrar no confessionário a vinda de Sabrina à casa. Em seguida, começou a se desculpar pela fatalidade. "Inclusive, Sabrina, Brasil, quero pedir desculpas para vocês do fundo do meu coração, perdão mesmo. Porque, gente, aqui entro da casa é tudo muito louco, tudo muito intenso. A gente tá vivendo muita loucura, muita emoção e eu vivo o Big Brother com a alma", afirmou.

Já Alane expressou o entusiamo pela passagem da ex-BBB e se desculpou pelo rapidamente ocorrido. "Fiquei muito feliz que a Sabrina Sato veio ontem, eu sou muito fã dela. E ela levantou a perna, meu Deus que sonho!", iniciou a paraense.

"Mas logo depois, a gente derrubou ela no chão, fiquei me sentindo muito mal. Queria pedir desculpas, né?!", completou Dias.



Com informações do Splah UOL.