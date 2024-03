BBB 24: Web pede expulsão de Beatriz após sister derrubar Sabrina Sato durante visita ao programa

A web está pedindo a expulsão de Beatriz, do Big Brother Brasil 24, após a sister derrubar Sabrina Sato durante uma visita da modelo na casa na tarde desta quarta-feira (20). Veja!

Logo após o contato direto de Sabrina com os participantes, Beatriz foi para cima da famosa para abraçá-la e acabou derrubando a modelo no chão da sala da casa mais vigiada do Brasil.

No X (antigo Twitter), internautas estão subindo a tag "BEATRIZ EXPULSA" após o episódio. "Beatriz expulsa, ela infringiu a mesma regra inúmeras vezes e hoje passou dos limites", comentou um. "A Beatriz já ultrapassou os limites do programa e o boninho não faz nada" escreveu outro.

O assunto é um dos mais comentados na rede social, com mais de 50 mil publicações com a tag, e busca chamar a atenção da produção do programa sobre o ocorrido. Até o momento, a equipe do reality show não se pronunciou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Rayanne Bulhões)