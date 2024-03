BBB 24: 'Só não aperto o botão porque preciso de dinheiro', dispara Leidy

Na manhã desta terça-feira (20), Leidy Elin desabafou mais uma vez com o capoeirista Lucas “Buda”, após a Eliminação de Raquele do BBB 24. No jardim, a trancista demonstrou estar com as emoções à flor da pele ao chorar e afirmar que quer deixar o reality. Ao lado da sister, “Buda” tentou ao máximo amenizar a situação e confortá-la. "Não tem problema nenhum chorar, Leidy”, disse ele. Em seguida, a sister não conteve as lágrimas e desabafou: "Quero ir embora, só não aperto o botão, porque eu preciso do dinheiro".

Leidy também comentou suspeitar da permanência no BBB 24 quando for indicada ao Paredão. O pensamento surgiu após ser chamada atenção ao vivo por Tadeu Schmidt diante do incidente com Davi.

"Eu sei como funciona, já assisti muito isso aqui", continuou a sister. "Eu não posso falar nada, porque se eu falar o que eu acho eu tomo atenção. Então eu vou ficar quieta! Eu to oprimida de falar aqui dentro", desabafou Leidy.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)