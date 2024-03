Sabrina Sato visita BBB 24 e é derrubada por Beatriz ao interagir com participantes; vídeo

Sabrina Sato participou do quadro "Vou invadir sua casa" e entrou na casa do BBB 24 na tarde desta quarta-feira (20). A surpresa da ex-BBB, que participou no programa na terceira edição, foi percebida inicialmente por Lucas Henrique, que chamou atenção dos participantes que estavam do lado de fora da residência, avisando que havia alguém lá dentro. "É a Sabrina Sato mesmo", avisou o capoeirista.

VEJA MAIS

Não demorou muito que para todos se juntassem à euforia e, quando as portas da casa se abriram, Sabrina foi recepcionada com abraços e gritos. "Quando eu estive aqui, Davi nem era nascido", brincou Sabrina.

Depois, a apresentadora apontou para o biquíni de Beatriz, que estava mostrando os seios sem querer. "Tá pelada", avisou Sato, sendo derrubada no chão pela sister e Alane. O momento icônico e embaraçoso chegou a ser comentado pelos internautas no "X", o antigo Twitter.

Assista ao vídeo:

Sabrina passeou pelo gramado e chegou a entrar na piscina, de roupa mesmo. Ela relembrou como foi sua participação no reality show.

"Na minha época a gente bebia muito, se divertia bastante, beijava na boca. Não tinha internet, né, gente", lembrou, pedindo para os brothers que aproveitem bastante os dias de confinamento.

"Vocês têm muita confusão, mas aqui não tem boleto para pagar, não tem problema, vai beijar na boca, fazer festa", aconselhou a apresentadora.