BBB24: Após voltar de Paredão com Alane, Beatriz agradece Belém e o Ver-o-Peso

Escapando de mais um Paredão, dessa vez ao lado da amiga Alane, Beatriz do BBB24, aproveitou também a oportunidade para agradecer a cidade da amiga. Ao comemorar no gramado da casa mais vigiada do Brasil, Bia se ajoelhou e disse: "Obrigada Belém do Pará, obrigada Ver-o-Peso". A cena repercutiu nas redes sociais paraenses e muitos especularam uma suposta vinda da Bia para Belém quando o programa acabar.

VEJA MAIS

Logo uma seguidora, comentou: "@beatrizreisbrasil e @alanediax depois da final no Ver-o-Peso". Nas redes sociais, a amizade entre Bia e Alane ganha cada vez mais admiradores. Muitos internautas falam sobre uma possível mudança na final do BBB, após Isabelle jogar o voto fora e está perdendo "admiradores" na disputa. Será que teremos Alane na final?