Após BBB24, Raquele revela que pretende se casar: 'Namoro desde os 15 anos'

Raquele, décima terceira eliminada do BBB 24, bateu um papo exclusivo com o site Gshow depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil e revelou que pretende se casar! A ex-sister, que namora Eduardo há mais de sete anos, não poupou elogios ao amado.

VEJA MAIS

Ela também revelou que, se fosse por ele, já estaria casada há bastante tempo: "Mas eu sou pé no chão, eu sei por onde ir. Eu quero as etapas direitinho", explicou a capixaba. Ela, que tem 22 anos, conheceu o namorado aos 15 anos e, desde então, os pombinhos não se desgrudaram.

Ao gshow, Raquele contou que, agora, longe do confinamento e com novas oportunidades à porta, pretende se casar com o companheiro. "Eu pretendo, sim, me casar com o Eduardo. A gente está junto há 7 anos, [estou] desde os meus 15 anos com ele. É uma pessoa super amiga, que está comigo para tudo. Com certeza é ele mesmo que eu quero para a minha vida", se declarou.