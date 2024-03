O que rolou no BBB 24 na madrugada desta terça-feira (19/03)? Estratégias, estalecadas e desânimo

Os participantes do BBB 24 tiveram uma madrugada de muita conversa nesta terça-feira (20), após a Eliminação de Raquele. Os brothers e sisters se dividiram e reuniram seus grupos para reforçar alianças e combinar estratégias para a próxima Formação do Paredão. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Eliminação de Raquele

Após Raquele ser a décima terceira eliminada do reality, com 87,17% dos votos, Giovanna caiu no choro e foi consolado pelos brothers. A sister era sua maior aliada dentro da casa e não conseguiu segurar a emoção. "Recalcular rota agora, com mais calma. Não existe essa de se entregar", diz Bin Laden. Giovanna retruca: "Mas não tem como recalcular nada, é seguir reto até onde der". O brother afirma que não é hora de recuarem para o outro grupo.

Do outro lado da casa, Beatriz e Alane comemoraram a permanência ao lado de seus colegas da casa com muita gritaria e choro, além de trocarem declarações.

Rainhas das estalecas

Durante a comemoração, Alane e Beatriz passaram do ponto e acabaram infringindo uma regra do programa. A empolgação foi tanta que as sisters levaram uma punição por subirem na mesa da sala de jantar da Xepa. Cada uma levou menos 50 estalecas.

"Atenção, tomaram. Desçam", diz Matteus. "As gurias vão ficar na história do BBB, as que mais tomaram estalecadas na história", continua o gaúcho. "Mas onde está escrito que não pode subir na mesa?", questiona a paraense. "Mesa é para quê?", retruca Matteus.

Davi, então, comenta: "Vocês gostam de tomar estalecadas", afirma o baiano. "Imagina quando eram crianças essas mimosas. O que não aprontavam?", diz Matteus.

Pitel na mira dos aliados

Após a Eliminação de Raquele, Fernanda passou a confabular novas estratégias com Pitel e Lucas Henrique. A confeiteira diz que seus aliados precisam colocar alguém forte do lado deles para enfrentar um dos rivais no Paredão. Buda e Fernanda acreditam que Pitel é única que tem torcida para eliminar alguém do outro grupo.

"Se acha que essa é a estratégia boa pra derrubar, vamos embora. Não tenho medo, não", declara Pitel. "Não é questão de ser uma estratégia boa, vai acontecer naturalmente. Só que é um naturalmente depois de cinco já caírem", diz Fernanda.

"Você [Fernanda] já derrubou um de lá sozinha", declara Pitel. "Não estou dizendo que eu não sou. Pode me colocar a hora que quiser porque eu sou a única de todos vocês aqui que está cagando para o Paredão. Caguei! Quer me botar? Me bota. Caguei pra Paredão", responde Fernanda.

Quem vai ganhar o BBB 24?

Tadeu Schmidt voltou a mexer com a cabeça dos participantes no discurso da Eliminação ao relembrar que o programa ainda não tem um vencedor definido. "Quem é você? Você acha que já está tudo decidido? É legal ser confiante, mas cuidado com o 'já ganhou'. Cuidado com 'já perdeu' também. Imagina chegar aqui fora e ver que você entendeu tudo errado e por isso, estragou as chances que tinha?", disse o apresentador.

A fala não passou despercebida e MC Bin Laden avisou que não vê alguns brothers com possíveis campeões. "Não vejo eles como campeões. Eu não vejo. Eu não tenho medo deles e não consigo me ver menor que eles e não falo isso por ter entrado como Camarote", diz o funkeiro.

"Esse estado de espírito que a gente se entregou, todo mundo, estou falando até de mim mesmo", diz Lucas. Giovanna pontua que é um "desânimo" que afeta todos eles, e ela explica: "Não é uma escolha, tipo assim: 'ah, não tem jeito mais'. Mas é tanta coisa dando na nossa cabeça o tempo todo que a gente fica abatido. Adianta eu ir lá tentar ganhar uma prova? Colocar uma pessoa no Paredão?".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)