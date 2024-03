BBB 24: emparedada, Raquele revela planos pós-eliminação do programa 

Raquele, que está na berlinda da semana e disputa a permanência no BBB 24 com Alane e Beatriz, usou o Raio-X, na manhã desta terça-feira (19), para afirmar que não gostaria de ser a próxima eliminada do programa, porém, disse estar com o "coração leve" independente do resultado da votação do público. No confessionário, ela revelou quais seriam seus planos caso saísse do programa. A sister que deixa a casa mais vigiada do país será anunciado a partir das 22h25.

"Ao mesmo tempo que hoje é um dia feliz, porque minha irmã comemora mais um ano de vida, é um dia triste, porque hoje é a decisão de se eu saio ou fico", iniciou a estudante de engenharia mecânica.

Em seguida, a participante refletiu sobre seu comportamento na casa, dizendo que tem sido autêntica e sincera em todos os seus posicionamentos. "Se for da vontade de Deus ou de vocês de eu permanecer, permanecerei. Mas se não for, também, vou seguir a minha vida, sair ai para fora, ver o que está acontecendo. Mas por enquanto não é meus planos não, prefiro ficar aqui mais um tempinho", acrescentou Raquele.