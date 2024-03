BBB24: Raquele questiona posicionamento de Isabelle no Paredão

Giovanna e Raquele estão no Quarto do Líder conversando após o paredão do BBB24. A mineira observa Isabelle pela Central do Líder, e as duas tecem comentários sobre a manauara. Raquele, que está emparedada ao lado de Beatriz e Alane, comenta que gostaria de saber se a dançarina irá pedir votos para suas adversárias durante o Raio-X.

VEJA MAIS

Giovanna logo comentou: "Acho que não, amiga". "Não que eu espere nada em troca, mas só para eu ver até onde o laço foi formado, sabe?", comenta a doceira. "Eu acho que ela vai se abster. Vai falar: 'eu gosto muito das meninas. Gosto de todas'. É isso o que ela vai fazer, vai se abster", conclui a mineira.

Raquele, então, concorda com a aliada, que continua: "Aí na hora que falam que ela não se posiciona, é por isso. Na hora do 'vamos ver', não consegue escolher um lado", diz Giovanna.