Paraense com milhões no BBB 24, cerimônias no Marajó, chocolate do Pará e muito mais na coluna

Neurociência

A gestora Ana Paula Castilho pesquisadora da neurociência, está organizando o Programa de Educação Continuada 2024 da equipe da Oncológica do Pará, a partir da perspectiva neurocientífica, pois acredita que a melhor eficiência no trabalho, depende de boas práticas pessoais e focar em habilidades intrínsecas ao ser humano é fundamental.

Churrasco

O maior festival de churrasco da Região Norte chega na sua segunda edição. O Festival Frimil será realizado no dia 13 de abril, a partir das 12h, no Shopping Metrópole Ananindeua, e irá reunir um time de assadores locais e nacionais, além de proporcionar uma experiência gastronômica de dar água na boca.

Cachos

No mês da mulher, O Boticário apresenta a nova linha de cuidados para cachos. A marca, em parceria com o Studio Hasegawa, convidou influenciadoras e modelos cacheadas de Belém para fazer parte da experiência Match Ciência das Curvas, e aprender ainda mais sobre os diferentes tipos de cabelo.

Marajó

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participa na próxima semana, em Breves, no Arquipélago do Marajó, da cerimônia de lançamento da Escola de Conselhos do Pará. As atividades ocorrem na terça-feira (19) no município marajoara.

Chocolate

O cacau e o chocolate produzidos no Pará foram destaques no Festival Internacional que foi realizado em Salvador, na Bahia. Um dos mais importantes do segmento na América Latina, o Chocolat Salvador abre a temporada de programações nacionais e internacionais para divulgar o chocolate e outros derivados oriundos do cacau de origem.

Big Brother

(Foto: Divulgação)

A paraense do BBB 24, Alane Dias, já ultrapassou os dois milhões e meio de seguidores no Instagram. A modelo, atriz e bailarina chama atenção pela beleza.

Joias

(Foto: Divulgação)

A atriz, modelo e empresária Marina Ruy Barbosa lançou a décima terceira coleção em parceria com uma famosa joalheria.

New Face

(Foto: Albert)

A cantora e modelo Nina Rosa desponta como new face no world fashion de Belém. O primeiro ensaio fotográfico foi um arraso.

Homenagem

(Foto: Divulgação)

A Coordenadora do Núcleo de Mulheres Cooperativistas Coopernorte, Cirede Urach Carloto, foi homenageada com o título de cidadã pela Câmara Municipal de Paragominas.

Aprimoramento

(Foto: Divulgação)

O ortopedista João Alberto Maradei Pereira esteve na Bélgica, na última semana, onde participou de cirurgias no renomado Hospital Maria Middelares, localizado na cidade de Gent.

Clipe

(Foto: Land e Hugo)

A modelo paraense Fernanda Rayca fez uma participação do clipe do Mc IG em São Paulo. O artista é uma das novas revelações do funk brasileiro