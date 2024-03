O que rolou no BBB 24 na madrugada desta segunda-feira (18/03)? Flagra, choro e revolta

Mais um Paredão formado no BBB 24 e, após ser definida a décima terceira berlinda da temporada, os participantes aproveitaram a madrugada desta segunda-feira (18) para conversar bastante sobre as movimentações de rivais. Não faltaram desabafos dos brothers e sisters, e rolou até um pequeno atrito entre Davi e Alane por causa de uma brincadeira do baiano. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

A trolagem continua

Ao abrir a Formação do Paredão, Tadeu Schmidt convidou Pitel ao Confessionário e avisou que o Poder do Falso encontrado pela sister não passava de uma brincadeira de Marcos Veras e Welder Rodrigues, do quadro Vamo Invadir Sua Casa. O apresentador elogiou a sister por valorizar a brincadeira e deixou para a sister a decisão de revelar ou não o que significava o colar que encontrou junto com Fernanda.

Mais tarde, Pitel resolveu inventar mais uma mentirinha para as colegas sobre o poder do colar. Ela disse que seu poder seria vetar o Poder Curinga arrematado por Raquele. "Não falei? Falei a Pitel veta o meu e eu veto o negócio", analisa Raquele. "Eu ia vetar o seu, mas aí ele explicou qual era a dinâmica do seu e eu disse 'não'. Ela vai fazer a coisa certa", declara Pitel.

Flagra de conversas

No Quarto da Líder, a nutricionista aproveitou a Central para escutar um papo de Beatriz com Matteus e Alane - isso depois de indicar a vendedora do Brás ao Paredão. "Vou me concentrar bem essa noite, me concentrar bem amanhã. Amanhã eu vou colocar a boca no mundo", afirma Raquele. "Ela ali estava falando de você ou de mim?", questiona a nutricionista. "De você eu acho, a primeira parte. Aí depois falou que eu tirei a imunidade dela", explica a doceira.

Depois de ouvir as falas, Giovanna não escondeu a raiva que sentiu da rival. "Estou revoltada com Beatriz, Raquele. Ninguém chama minha amiga de idiota, não", diz ela, sobre ter ouvido Bia chamar Raquele de idiota.

Sister irritada

Na conversa flagrada por Giovanna, Beatriz aponta ter percebido uma "indireta" durante o programa ao vivo e faz críticas contra Raquele, que tirou sua imunidade com o Poder Curinga. "Você viu a indireta? Já teve indireta. Tá me arruinando de me falarem que o Davi está me influenciando", diz Beatriz. "Amiga, não é só de ti, é de todo mundo", responde Alane. "Amanhã eu vou descer a lenha e o c* no Sincerão. Eu estou cansada!", promete Beatriz.

Alane incentiva a aliada: "Desce, amiga, tem que descer mesmo". A vendedora segue esbravejando. "Eu estou cansada! 'Que Davi me manipula'. Já teve prova já", reclama Beatriz. "Tirou minha imunidade, mas acabou no Paredão, para largar mão de ser idiota", dispara a sister.

Davi faz Alane chorar

Alane, Beatriz, Davi e Matteus brincavam de entrevistas na área externa da casa, quando o baiano questionou a bailarina sobre sua carreira como atriz. "Quando você começou a sua carreira, qual foi a sua maior inovação que você teve em todo o início da sua carreira artística brasileira?", pergunta Davi. Os brothers riem. Alane responde que é o seu sotaque, mas Davi a interrompe e faz a pergunta novamente. A sister sorri, diz que sua inovação foi reforçar sua personalidade, mas é interrompida novamente pelo baiano.

Enquanto ela tenta responder, Davi brinca com ela: "Você é uma atriz falsificada. Você não inovou". Alane insiste na resposta, e cita o balé. Davi, então, responde: "Você nada de novo em sua carreira, então, para mim você não está boa como artista". Alane fica em silêncio, e Davi faz a pergunta novamente. "Eu já não respondi, Davi?", questiona a paraense.

"Você não sabe? Então me desculpe, você não está preparada, não. Volta lá para a escola de atrizes", diz Davi. Em seguida, Alane faz que vai chora e dispara: "Não tem graça, fiquei triste".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)