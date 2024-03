No BBB24, Davi desabafa com Isabelle sobre adversários: 'Querem que eu perca meu controle'

Após a formação do Paredão desta semana, Davi conversa com Isabelle. Ele comenta sobre Lucas Henrique ter dito que ele quer sempre fazer o jogo girar em torno de si e revela que ficou triste quando os adversários o julgaram.

Davi, então desabafa para a sister: "Eu não sou uma pessoa ruim. (...) Eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou." O baiano, que venceu a Prova Bate e Volta depois da Formação do Paredão, continua desabafando com a amiga.

"Eles querem me tirar do sério, eles querem tirar minha paciência, eles querem que eu perca meu controle pra que eu faça alguma atitude que eles venham usar pra falar contra mim, pra me tirar da casa. Mas só que eles não vão conseguir, cara. Já vi que a estratégia deles é essa e eles não vão conseguir". O motorista de aplicativo diz ainda que vai ser duro e não vai ser fácil, mas que vai lutar até o final, e recebe o apoio de Isabelle.