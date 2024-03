BBB 24: Yasmin Brunet leva bronca de dona Déa Lúcia: 'Fez tudo errado'; vídeo

Após ser eliminada do BBB 24 na última terça-feira (12), Yasmin Brunet foi ao Domingão com Huck, da TV Globo, falar sobre a sua participação. Neste domingo (17), ela precisou encarar o sermão de dona Déa Lúcia.

A mãe de Paulo Gustavo (1978-2021) não conteve a língua contra a ex-BBB e criticou as atitudes dela dentro da casa do reality. "Você fez tudo errado com o Davi!", disparou.

Tudo começou quando Yasmin admitiu que já estava com saudade da casa, acresecentou ao dizer que passou a ter uma visão diferente do confinamento e que agora pode encará-lo com outros olhos.

Dona Déa, no entanto, indagou Yasmin: "Você não tá com saudade, não!".

A filha de Luiza Brunet insistiu e disse que sentia falta dos colegas, mas a veterana não mudou de ideia: "Você olhou todo mundo lá, aquela menina [Beatriz Reis] cantando, dançando, [falando:] 'É o Brasil do Brasil'. Sabe o que você falou?", questionou dona Déa.

"Ainda bem que eu não tô lá", admitiu Yasmin. "Mas era sobre ouvir aquilo... Tava me irritando já, dona Déa!", justificou a eliminada.

"Não, não! Quem tá lá tem que ouvir de tudo", ressaltou. "Tem que, lógico!", concordou a modelo.

Dona Déa Lúcia continuou falando. "Quando o Rodriguinho veio aqui, eu defendi você", falou a senhora. "Eu vi!", concordou Yasmin, sorrindo. "Mas hoje não vou te defender! Eu vou falar com você como se eu fosse sua avó!", insistiu.

"Você fez tudo errado com o Davi. Eu não tô torcendo pra ninguém lá, estou falando a realidade", soltou a veterana. "Dona Déa, eu tô sempre disposta e eu sei que eu tenho muito a aprender. Inclusive eu quero aprender mais. E eu eu tô aqui realmente pra ouvir, porque o que aconteceu lá dentro da casa, a gente estava com jogadores, não com as pessoas", começou Yasmin.

"Inclusive o Davi é uma pessoa que eu respeito muito a história de vida dele, ele como ele como pessoa. Ele como jogador, a gente teve embates, sim, a gente teve problemas de convivência. Mas eu tô aberta a sempre aprender onde eu errei, vi alguns pontos que eu sei que me exaltei muito, com palavras que eu não meorgulho nem um pouco", continuou a modelo. "Ainda bem", alfinetou a senhora.

"De verdade, de coração. Lá, pelo menos eu, deixei muito a emoção me levar em muitos momentos, o que eu não me orgulho. E tô sempre disposta a aprender, quero muito aprender", repetiu a eliminada.

Quando o assunto foi racismo, Yasmin ressaltou que ainda não conseguiu avaliar tudo o que viveu no confinamento, incluindo os seus atos, mas admitiu que quer evoluir na discussão do tema: "Eu ainda não tive tempo pra processar tudo o que aconteceu. Como eu falei, eu mal dormi até agora".