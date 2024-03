No BBB 24, Leidy Elin chama Alane de chata e debocha: 'Não sei o quê de carimbó'

No fim da manhã de hoje (19), Beatriz, Alane e Leidy discutiram no quarto Fada. Logo após a briga, a trancista conversou com Pitel sobre a paraense e debochou da fala da sister durante o programa de ontem, quando Alane mostrou para o apresentador Tadeu Schmidt a saia de carimbó que estava vestindo.

"Ah porque eu tô com não sei o quê de carimbó. 'Nhem nhem nhem'", começou a carioca.

Em seguida, a alagoana recomendou que a amiga não continuasse no assunto em tom de deboche contra a paraense. "Olha! Não entra nesse limbo", falou Pitel.

Irritada com Alane, a trancista seguiu falando sobre o momento do ao vivo, antes do Sincerão de ontem. "Aaah, fala sério! Chata pra porr*. 'Nhem nhem, falei bem de você o tempo inteiro' e me maceta em dois Sincerão!", desabafou Leidy.

Confira o momento:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)