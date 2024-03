BBB 24: Equipe de Wanessa reclama de edição de entrevista para o Fantástico

A equipe de Wanessa Camargo, de 41 anos, não gostou da edição final da matéria do Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar na entrevista concedida no último domingo (17). A entrevista feita por Renata Ceribelli abordou o comportamento da cantora dentro do BBB 24, principalmente com as polêmicas envolvendo a relação com Davi.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, a equipe reclamou nos bastidores e falou do descontentamento aos produtores do programa de domingo. A equipe teria dito que a reportagem ficou "maliciosa", termo usado pela equipe de Wanessa.

Durante a entrevista, falas e posicionamentos de Wanessa dentro da casa foram mostrados divergindo do que a artista falou na entrevista.

A equipe de Wanessa reclamou que a forma como foi editada a matéria leva o público a entender que a cantora não fez uma autocrítica ao sair do reality show. A expectativa da cantora era que o Fantástico poderia ajudá-la a melhorar sua percepção com o público.

A equipe do programa se defendeu dizendo que não costuma "passar pano" para situações polêmicas com os entrevistados. Nos bastidores da emissora carioca, a visão da equipe de Wanessa foi criticada por que as falas da cantora também foramm consideradas equivocadas. A edição potencializou uma conversa que não foi boa por conta do comportamento da filha de Zezé Di Camargo.