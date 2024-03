BBB 24: Leidy Elin discute com Beatriz e menciona Alane: ‘Você nunca me engoliu’

Beatriz, Leidy Elin e Alane Dias protagonizaram mais uma discussão na casa do BBB 24, pela manhã desta terça-feira (19). No Quarto Fada, a sister perguntou se a vendedora do Brás estava chateada com ela após ter “batido a porta na cara dela”.

"Bia, tá p*** comigo? Porque você bateu a porta na minha cara", inicia Leidy para Bia. Depois, a trancista afirma que o atrito com o grupo do Quarto Fada iniciou após expor seu voto em Davi. "No dia seguinte, você me tratou super normal. Você seguiu o jogo, segue o jogo, segue a amizade", diz Leidy.

O papo continua e Bia diz que a relação entre elas está estranha desde quando tentou fazer as pazes com ela e Alane. "Eu falei que isso ia acontecer. É o meu jeito, vocês parecem que não aceitam o meu jeito desde o começo. Eu sempre falei, eu falei com a Alane no dia, quando a Any saiu. Eu sempre fui a patinho feio, era sempre só vocês três, todo mundo via isso", dispara a sister.

Alane entra no Quarto Fada e Beatriz logo tenta trazer a paraense para a conversa. "Não, Bia, a Leidy não olha na minha cara mais", diz a bailarina. "Ela que não olha, que já tá dois Sincerão me 'macetando' e nunca veio conversar comigo", completa Leidy.

"Nem tudo é sobre você, Alane, eu tô falando com a Bia e você tá se metendo", responde a sister. "Tu quer as pessoas babando o teu ovo, Leidy? Ai, Leidy, por favor, ai, Leidy, olha pra mim", diz a bailarina.

“Pra mim, acabou a confusão, cortou, segue o jogo. Desde o momento que a pessoa fala que errou, você não tem humildade e pé no chão pra falar que errou”, completou a trancista. "É lógico que eu joguei a farpa, que amizade é essa? Eu fui atrás de ti pra falar contigo", diz a paraense.

"Não é desculpa verdadeira, se você joga uma farpa de noite não é desculpa verdadeira. Não é de verdade. Então você nunca me engoliu, você nunca gostou de mim", finaliza Leidy Elin.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)